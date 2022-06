1 Polizei und Rettungsdienst kümmerten sich um den 58-Jährigen (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Fotostand/Gelhot

Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer ist am Montag in der Zollbergstraße in einen geparkten VW Golf gekracht. Der Mann ist laut Polizei gegen 16 Uhr in Richtung Zollberg gefahren, als er in einer scharfen Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Dabei prallte er gegen den rechts von der Fahrbahn abgestellten Golf und verursachte an seinem eigenen Wagen einen solchen Schaden, dass dieser abgeschleppt werden musste.

Der Unfallverursacher wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte ihn und brachte ihn im Anschluss in ein Krankenhaus, wo weitere Untersuchungen folgen sollten. Weil die Polizeibeamten bei der Unfallaufnahme Hinweise darauf feststellten, dass der Mann alkoholisiert gefahren war, wurde außerdem eine Blutprobe entnommen. Zudem ist der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Mit dem Unfall verursachte er an beiden Wagen einen Schaden von insgesamt etwa 7 000 Euro.