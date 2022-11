1 Die Polizei sucht Zeugen zu dem Unfall in Esslingen. Foto: picture alliance / dpa/Friso Gentsch

Zwei Autofahrer sind in Esslingen am Montagnachmittag an einer Einmündung in einen Unfall verwickelt. Beide geben an, Grün gehabt zu haben. Die Polizei sucht Zeugen.















Link kopiert

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag an der Einmündung Hohenheimer Straße in der Pliensauvorstadt in Esslingen ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Esslingen.

Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 53-Jähriger gegen 14.40 Uhr mit seinem Auto auf der Brückenstraße in Richtung Zollberg unterwegs. An der Einmündung Hohenheimer Straße kam es zum Zusammenstoß mit einer von rechts kommenden 42-jährigen Autofahrerin.

Die 42-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu, benötigte jedoch keinen Rettungsdienst. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 10 000 Euro geschätzt.

Weil beide Beteiligten angaben, jeweils bei Grün die Ampel passiert zu haben, sucht die Verkehrspolizei Esslingen unter der Telefonnummer 0711/3990-420 nach Zeugen, die insbesondere hierzu Angaben machen können.