1 Der Junge wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Foto: picture alliance/dpa/Boris Roessler

Schwere Verletzungen trug laut Polizeiangaben ein Elfjähriger davon, der am Samstag auf der Indexstraße von einem Auto angefahren wurde. Da er einen Bus erwischen wollte, rannte der Junge über die Straße.















Ein elfjähriger Junge wurde laut Polizeiangaben am Samstag, 30. April um 18.55 Uhr, beim Versuch die Indexstraße zu überqueren, angefahren.

Da er offensichtlich noch den Bus erreichen wollte, welcher in der Plochinger Straße abfuhr, rannte er zwischen zwei am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn. Hier wurde er von einem Auto erfasst, welches die Indexstraße in Richtung Ulmer Straße befuhr. Der Elfjährige musste mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Der 20-jährige Fahrer des Wagens blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand laut Polizeiangaben Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.