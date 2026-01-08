Unfall in Esslingen-Weil: Drei tote Fußgänger – Prozess gegen Autofahrer beginnt

1 Erinnerung an die drei Toten: Im Oktober 2024 hat ein Autofahrer wohl aufgrund eines Fahrfehlers eine 39-Jährige und ihre kleinen Söhne erfasst. Foto: Roberto Bulgrin

Im Oktober 2024 werden eine Mutter und ihre beiden Söhne in Esslingen-Weil von einem Auto erfasst und sterben. Nun steht der Termin für den Prozess gegen den Fahrer fest.











Der Verhandlungsbeginn für den Prozess wegen des tödlichen Unfalls in Esslingen-Weil steht fest. Ab dem 10. Februar muss sich der mögliche Verursacher vor dem Amtsgericht Esslingen verantworten. Die Verhandlung ist öffentlich. Bislang ist ein weiterer Termin am 24. Februar vorgesehen. Dies teilte die Pressestelle des Gerichts auf Anfrage mit. In dem Verfahren sollen mehrere Zeugen gehört werden, auch ein Sachverständiger wird hinzugezogen. Bei dem Unfall im Oktober 2024 waren eine Mutter und ihre beiden kleinen Söhne auf tragische Weise ums Leben gekommen.

Aufgrund ihrer Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart im September des vergangenen Jahres Anklage gegen einen 55-jährigen Autofahrer vor dem Amtsgericht erhoben. Dem Mann werden fahrlässige Tötung in drei tateinheitlichen Fällen sowie fahrlässige Körperverletzung zur Last gelegt.

Mutter und Söhne sterben auf dem Weg zum Fußballtraining

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, aufgrund eines Fahrfehlers kurz vor einer Ampel mit seinem Auto auf den Gehweg gefahren zu sein und dabei eine 39-jährige Frau und ihre beiden Söhne im Alter von sechs und drei Jahren erfasst zu haben. Sie starben noch am Unfallort auf Höhe des Sportparks Weil. Das Unfallauto kollidierte anschließend mit einem Zaun. Ein Fahrer eines anderen Fahrzeugs wurde durch umherfliegende Teile leicht verletzt. Laut toxikologischem Gutachten stand der Autofahrer zum Unfallzeitpunkt nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen Rauschmitteln.

Nach dem Unfall hatten sich Anwohner darüber beklagt, dass in der Weilstraße, wo der Unfall passierte, viel zu schnell gefahren werde. Daraufhin führte die Stadt Esslingen im Dezember 2024 eine neue Tempo-30-Zone zwischen der Württembergstraße und der Bushaltestelle Sportpark Weil ein.