Unfall in Esslingen-Weil: Angeklagter soll nach Unfall mit drei Toten nur nach seinem Auto gefragt haben

Im Prozess um den Unfall in Weil mit drei Toten gab es Überraschendes – in Zeugenaussagen und mit Blick auf den Führerschein des Angeklagten.
Der Medienrummel hat sich gelegt. Am zweiten Tag des Prozesses um die Unfallfahrt von Esslingen-Weil im Oktober 2024 mit drei Toten herrschte in der ersten für die Presse reservierten Zuschauerreihe gähnende Leere. Das Zuschauerinteresse aber war ungebrochen hoch. Das Amtsgericht Esslingen verhandelt wegen fahrlässiger Tötung gegen einen 55-Jährigen aus Stuttgart. Der Mann soll auf der Weilstraße in Richtung Pliensauvorstadt mit seinem Auto in eine Fußgängergruppe gefahren sein. Die 39-jährige Frau und ihre beiden Söhne im Alter von drei und sechs Jahren verstarben noch am Unfallort.