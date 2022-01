Unfall in Esslingen

1 Die Unfallverursacherin gab zu, wegen einer Unaufmerksamkeit von der Straße abgekommen zu sein. Foto: dpa/Patrick Seeger

Bei einem Unfall auf der Sirnauer Brücke in Esslingen wurde am Mittwochabend eine Person leicht verletzt. Außerdem entstand ein hoher wirtschaftlicher Schaden an zwei Fahrzeugen.















Esslingen - Am Mittwochabend ist es auf der Sirnauer Brücke zu einem Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten und zwei demolierten Pkw gekommen. Laut Polizeibericht fuhr eine 24-Jährige gegen 21.50 Uhr mit ihrem Pkw auf der Sirnauer Brücke von der Fritz-Müller-Straße kommend in Richtung Esslingen-Sirnau. Nach eigenen Angaben kam sie hierbei infolge einer Unaufmerksamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen das Fahrzeugheck eines in einer Parkbucht parkenden Pkw.

Der parkende Pkw wurde durch die Kollision mehrere Meter nach vorne geschoben und kam schließlich an einem Baum zum Stehen. Die 24-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand nach Schätzung der Polizei ein hoher Schaden von insgesamt circa 15.000 Euro. Die beiden Fahrzeuge mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden.