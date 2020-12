Unfall in Esslingen

7 Das Unfallfahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Foto: SDMG// Kohls

Aus bislang ungeklärten Gründen kam am Samstagmorgen in Esslingen ein VW-Golf von der Fahrbahn ab und stürzte über einen Abhang an der Zufahrt der B10 beim Stadtteil Weil von der Brücke.

Esslingen - Ein spektakulärer Verkehrsunfall ist noch einigermaßen glimpflich für die beiden Insassen eines VW-Golfs am Samstagmorgen ausgegangen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 35-jährige Fahrer gegen 7.50 Uhr die Hanns-Martin-Schleyer-Brücke (K1271) von Mettingen kommend und bog dann nach rechts auf die Abfahrtsrampe zur B10 in Richtung Stuttgart ab. Nach wenigen Metern verlor der Fahrzeuglenker aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Straße ab, überfuhr dabei den Gehweg und durchbrach das Brückengeländer. Danach stürzte der Golf mehrere Meter die Böschung herunter und kam auf der Palmenwaldstraße auf allen vier Rädern stehend zum Stillstand. Der 35-jährige Fahrer sowie dessen 25-jährige Beifahrerin zogen sich mittelschwere Verletzungen zu und wurden durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert.

An dem schwer beschädigten Fahrzeug entstand Schaden von mehreren 1.000 Euro. Es musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang durch die Verkehrspolizei Esslingen dauern an.