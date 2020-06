1 Beide Autos mussten abgeschleppt werden (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Etwa 10.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Ziegelbrunnen in Esslingen. Verletzt wurde niemand.

Esslingen - Weil ein Fahrer die Vorfahrt eines anderen missachtet hat, kam es in Esslingen zu einem schadensträchtigen Unfall an der Einmündung Am Ziegelbrunnen / L 1192. Ein 37-Jähriger war, wie die Polizei berichtet, gegen 6 Uhr auf der Straße Am Ziegelbrunnen unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Landesstraße einbiegen. Dabei ignorierte er die Vorfahrt eines von links kommenden Wagen. Dessen 25 Jahre alter Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde niemand. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf insgesamt etwa 10.000 Euro.