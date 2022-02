Unfall in Esslingen

1 Der Unfall ereignete sich am späten Sonntagabend. (Symbolbild) Foto: dpa/Matthias Balk

Am späten Sonntagabend sind in der Esslinger Weilstraße zwei Autos kollidiert. Der Grund: Eine 19-Jährige missachtete die Vorfahrtsregeln. Der Schaden ist immens.















Esslingen - Eine 19-jährige Autofahrerin hat am späten Sonntagabend einem 31-Jährigen die Vorfahrt genommen und dadurch einen Unfall in der Esslinger Weilstraße verursacht. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, doch der entstandene Schaden ist beträchtlich: Laut Polizeiangaben soll dieser bei etwa 30.000 Euro liegen.

Autos werden abgeschleppt

Die 19-Jährige fuhr gegen 23.15 Uhr auf der Weilstraße in Richtung Stuttgart. An der Einmündung der K 1271 fuhr sie geradeaus weiter, missachtete dabei jedoch die Vorfahrt eines von der B10 kommenden Wagens. Dessen Fahrer wollte der abknickenden Vorfahrtsstraße weiter nach links in Richtung Esslingen folgen. Im Einmündungsbereich prallten die beiden Autos aufeinander – sie mussten im Anschluss abgeschleppt werden.