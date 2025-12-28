1 Die Polizei war nach einem Unfall in Zollberg im Einsatz. Foto: Stefan Puchner/dpa

Hoher Sachschaden ist infolge eines Unfalls in Esslingen-Zollberg entstanden. Eine 27-Jährige soll die Vorfahrt eines anderen Autofahrers missachtet haben.











Weil eine Autofahrerin die Vorfahrt eines anderen missachtet haben soll, ist es nach Einschätzung der Polizei in Esslingen zu einem Unfall mit hohem Sachschaden von 35.000 Euro gekommen.

Der Vorfall ereignete sich am Freitag im Stadtteil Zollberg. Gegen 18 Uhr habe eine 27-Jährige mit ihrem Auto die Neuffenstraße befahren, teilt die Polizei mit. An der Einmündung zur Rechbergstraße habe sie einen von rechts kommenden Wagen eines 43-Jährigen übersehen.

Unfall in Esslingen: Hoher Schaden an Mercedes und Audi

Alle Beteiligten blieben den weiteren Angaben zufolge unverletzt. Den Schaden an den zwei Autos schätzt die Polizei auf 20.000 Euro beziehungsweise 15.000 Euro, es handelt sich um Fahrzeuge der Marken Mercedes und Audi. Beide seien durch ein Unternehmen abgeschleppt worden.