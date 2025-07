Unfall in Esslingen: Vorfahrt genommen – 59-Jährige verletzt in Klinik

1 Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Bei einem Unfall am Montag in Esslingen wurde eine 59-Jährige verletzt. Sie musste in eine Klinik gebracht werden, nachdem ein anderer Autofahrer ihr die Vorfahrt genommen hatte.











Bei einem Zusammenstoß in der Lenaustraße in Esslingen ist am Montagnachmittag eine Frau leicht verletzt worden. Der Unfall hat sich nach Angaben der Polizei kurz vor 14.30 Uhr an der Einmündung zur Esslinger Straße ereignet.

Ein 60-jähriger Skoda-Fahrer wollte in die Esslinger Straße abbiegen und übersah dabei einen von links kommenden Mercedes. Dessen 59-jährige Fahrerin hatte Vorfahrt und konnte nicht mehr ausweichen. Die Fahrzeuge stießen zusammen.

Die Frau erlitt dabei leichte Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. Der Skoda-Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 8.000 Euro.

