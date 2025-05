Unfall in Esslingen: Vorderrad blockiert beim Bremsen – Junger Biker nach Sturz in Klinik

1 Der Rettungsdienst brachte den 19-Jährigen für weitere Untersuchungen in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Steffen Schellhorn

Bei einem Unfall in Esslingen wurde am Mittwoch ein 19-Jähriger verletzt. Ein Auto tastete sich wegen eines geparkten Autos langsam auf die Straße. Der Biker bremste und stürzte dabei.











Ein 19-jähriger Motorradfahrer hat sich am Mittwochabend bei einem Sturz in Esslingen leicht verletzt. Der Unfall passierte kurz vor 19.30 Uhr in der Breslauer Straße. Wie eine Sprecherin der Polizei berichtet, war der junge Mann mit seiner KTM in Richtung Schorndorfer Straße unterwegs, als er wegen eines Pkw abbremste, der sich wegen schlechter Sicht von einem Parkplatz auf die Straße tastete.

Durch die Bremsung blockierte das Vorderrad seiner Maschine, der Fahrer verlor die Kontrolle und stürzte auf die Fahrbahn. Der 19-Jährige wurde nach dem Unfall vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, ersten Erkenntnissen nach war er nicht allzu schwer verletzt. An seiner KTM entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro.