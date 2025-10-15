Unfall in Esslingen: Vier Fahrzeuge auf Vogelsangbrücke zusammengestoßen

1 Bei dem Unfall auf der Vogelsangbrücke wurden zwei Personen leicht verletzt. (Archivbild) Foto: Horst Rudel

Bei einem Unfall auf der Vogelsangbrücke in Esslingen wurden am Dienstagnachmittag mehrere Personen verletzt. Was ist passiert?











Link kopiert

﻿Am Dienstag sind in Esslingen vier Fahrzeuge in einem Unfall auf der Vogelsangbrücke beteiligt gewesen. Zwei Personen wurden verletzt, zudem kam es im Feierabendverkehr zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

Den Angaben der Polizei zufolge fuhr ein 46-Jähriger gegen 17 Uhr in seinem Audi von der Neckarstraße auf die Auffahrtsrampe der Brücke. Dabei übersah er vermutlich wegen einer Unachtsamkeit, dass ein Gleichaltriger mit seinem Mercedes wegen des Verkehrs angehalten hatte und fuhr auf den Wagen auf.

Durch die Wucht des Aufpralls kollidierte der Mercedes daraufhin mit einem Seat eines 24-Jährige und einem VW, der von einer 62-Jährigen gesteuert wurde. Der 46-jährige Mercedes-Fahrer wurde leicht verletzt und zu weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die 62-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt, verzichtete aber auf eine Behandlung.

Die anderen Beteiligten blieben augenscheinlich unverletzt. Der Audi des Unfallverursachers und der Mercedes mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 31.000 Euro.