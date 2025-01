Unfall in Esslingen: Verletzt bei Vollbremsung im Bus

1 Zwei Fahrgäste wurden beim Sturz aufgrund der Vollbremsung im Bus so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten (Symbolbild). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Weil ein Fahrer mit seinem VW Golf beim Abbiegen auf die Gegenfahrbahn geriet, musste der Fahrer eines Linienbusses voll bremsen. Dabei stürzten drei Fahrgäste und wurden verletzt. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Unfall in der Pliensauvorstadt.











Zeugen zu einem Unfall in der Pliensauvorstadt am Freitag gegen 11 Uhr sucht die Polizei. Weil der Fahrer oder die Fahrerin eines blauen Autos, wahrscheinlich eines VW Golf, beim Abbiegen aus der Karl-Pfaff- in die Stuttgarter Straße auf die Gegenfahrbahn geriet, musste der Fahrer eines Linienbusses voll bremsen. Er verhinderte dadurch eine Kollision, allerdings stürzten drei Fahrgäste im Alter von 20, 42 und 81 Jahren und wurden verletzt; zwei von ihnen so schwer, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Der Fahrer oder die Fahrerin des VW Golf fuhr ohne anzuhalten weiter. Zeugen können sich unter 0711/3990-420 bei der Polizei melden.