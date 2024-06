Unfall in Esslingen: Transporter rollt in Potsdamer Straße gegen geparkten Porsche

Transporter rollt in Potsdamer Straße gegen geparkten Porsche

Unfall in Esslingen

1 Der Transporter rollte laut Polizei etwa 75 Meter die abschüssige Straße hinunter, bis er gegen einen geparkten Porsche prallte. (Symbolfoto) Foto: imago images/Aaron Klewer

Am Montagabend ist ein abgestellter Transporter in Esslingen gegen einen geparkten Porsche gerollt, dabei entstand ein Schaden von 17.000 Euro. Ersten Informationen nach war die Handbremse gezogen, aber kein Gang eingelegt.











Link kopiert

Am Montagabend hat sich in Esslingen ein abgestellter VW Transporter selbstständig gemacht. Nach Angaben der Polizei rollte das Auto etwa 75 Meter die Potsdamer Straße hinunter und prallte schließlich gegen einen geparkten Porsche. Personen kamen nicht zu Schaden.

Der Fahrer des Transporters hatte diesen am oberen Ende der abschüssigen Potsdamer Straße am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Dabei hatte er ersten Informationen zufolge zwar die Handbremse angezogen, aber die Gangschaltung in neutraler Position gelassen. Einige Zeit nachdem er das Auto verlassen hatte, rollte der Transporter gegen 17.50 Uhr los und rollte die Straße hinunter, bis er nach 75 Metern gegen einen geparkten Porsche rollte. Den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt 17.000 Euro.