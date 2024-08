In Esslingen: Tauben auf der Straße – drei Verletzte bei Unfall

1 Tauben haben in Esslingen eine Kettenreaktion ausgelöst – am Ende gab es drei Verletzte. (Symbolfoto) Foto: dpa/Martin Schutt

Wegen Tauben auf der Straße bremste am Dienstag in Esslingen eine 84-jährige Autofahrerin stark. Zwei Personen hinter ihr konnten nicht mehr rechtzeitig reagieren und es kam zu einem Auffahrunfall.











Auf einer Landesstraße zwischen Oberesslingen und Oberhof (Kreis Esslingen) sind am Dienstag drei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Nach Angaben der Polizei hatte eine 84-Jährige gebremst, weil Tauben vor ihrem Wagen auf der Straße gelandet waren. Es kam zu einem Auffahrunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen.

Der Unfall passierte gegen 15.20 Uhr am Dienstag auf der Landesstraße 1150. Zunächst konnte ein 26-Jähriger nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr mit seinem Seat auf den Ford der Seniorin auf. Ein 66-Jähriger in einem Fiat hielt daraufhin hinter dem Seat an, eine 57 Jahre alte Fahrerin eines Opel konnte wiederum nicht rechtzeitig reagieren und fuhr dem Fiat ins Heck, wodurch dieser auf den Seat geschoben wurde. Dabei wurde der 66-Jährige schwer verletzt. Während die 84-Jährige offenbar nicht verletzt wurde, erlitten die anderen beiden am Unfall beteiligten Personen leichte Verletzungen. Die drei Verletzten wurden in Kliniken behandelt, der 66-Jährige stationär. Über den Schaden liegen noch keine genaueren Erkenntnisse vor, die Schorndorfer Straße musste bis etwa 16.40 Uhr gesperrt bleiben.