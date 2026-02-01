Unfall in Esslingen: Stauende übersehen – Drei Verletzte und drei kaputte Autos

1 Die Polizei wurde am Samstagnachmittag zu einem Unfall in Esslingen gerufen. Foto: dpa/Marcus Brandt

Am Samstagnachmittag kam es zwischen Berkheim und Oberesslingen zu einem Unfall. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen.











Ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Samstagnachmittag zwischen Berkheim und Oberesslingen ereignet. Nach Mitteilung der Polizei wurden drei Menschen verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ingesamt rund 26 000 Euro.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 23-Jähriger mit seinem VW Touareg gegen 14.15 Uhr die Straße von Berkheim kommend in Richtung Oberesslingen. Auf Höhe der Einmündung Hammerschmiede erkannte er offenbar zu spät, dass sich der Verkehr auf der zweispurigen Landesstraße auf der Adenauerbrücke zurückstaute.

Frontal in Gegenverkehr mit Kleinwagen kollidiert

Um den Zusammenstoß mit einem wartenden Skoda Octavia zu verhindern, versuchte der VW-Fahrer nach links auszuweichen. Dabei streifte der schwere Geländewagen das Auto und geriet in der Folge auf die Gegenfahrbahn, wo er schließlich frontal mit einem Renault Twingo zusammenstieß, der an einer Ampel stand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleinwagen mehrere Meter weit nach hinten geschoben.

Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht

Laut der Polizei erlitten drei Mitfahrer im Alter zwischen 33 und 35 Jahren in dem mit insgesamt fünf Personen besetzten Skoda leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Unfallstelle zeitweise gesperrt. Das hatte leichte Verkehrsbehinderungen zur Folge.