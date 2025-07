Unfall in Esslingen: Seniorin verwechselt Pedale beim Einparken

1 Die Feuerwehr übernahm die Erstversorgung der Frau. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Future Image

Eine Seniorin hat am Montag in einem Parkhaus in Esslingen einen Unfall verursacht, weil sie beim Einparken Gas- und Bremspedal verwechselte.











Eine 78-jährige Frau hat am Montagvormittag in einem Parkhaus in der Weilstraße in Esslingen einen Unfall verursacht. Gegen 11 Uhr verwechselte sie beim Einparken in ihrem Toyota das Brems- mit dem Gaspedal, berichtet eine Sprecherin der Polizei.

Ihr Wagen schnellte daraufhin nach vorne und prallte auf einen geparkten Skoda, der durch die Wucht des Aufpralls gegen einen gegenüber abgestellten VW geschoben wurde.

Die Seniorin erlitt leichte Verletzungen. Die Feuerwehr übernahm die Erstversorgung, anschließend brachte ein Rettungswagen die Frau ins Krankenhaus. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 18.500 Euro.