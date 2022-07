1 Foto: picture alliance //Patrick Seeger

Als ein Bus in Esslingen angefahren ist, stürzte eine 82 Jahre alte Frau am Mittwochmorgen.















Beim Anfahren eines Linienbusses ist eine 82-Jährige am Mittwochmorgen gestürzt und verletzt worden. Die Frau war gegen 10.45 Uhr an der Haltestelle Charlottenplatz in Esslingen in den Bus in Richtung Lerchenäcker eingestiegen und trotz freier Sitzplätze im vorderen Bereich, ohne sich festzuhalten nach hinten durchgegangen. Als der 35 Jahre alter Busfahrer anfuhr, stürzte die alte Frau und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus.