Unfall in Esslingen: Senior fährt beim Abbiegen Kleinkraftradfahrerin an

Bei einem Unfall bei Esslingen ist am Montag eine 18-jährige verletzt worden. Ein Senior hatte die Moped-Fahrerin offenbar beim Abbiegen übersehen.











﻿ Am Montagnachmittag ist auf der Kreisstraße 1267 bei Esslingen eine 18-jährige Mopedfahrerin verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war sie von einem abbiegenden Auto angefahren worden.

Gegen 15.40 Uhr fuhr ein 74 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes von Aichschieß in Richtung Esslingen. An der Einmündung zur Landesstraße 1150 wollte er nach links in Richtung Baltmannsweiler abbiegen. Dabei hat er offenbar der jungen Fahrerin einer Yamaha die Vorfahrt genommen.

Die 18-Jährige wurde bei der Kollision von ihrem Roller geschleudert und zog sich ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Ihr Kleinkraftrad der Marke Yamaha wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Schaden belief sich nach Schätzung der Polizei auf rund 3.500 Euro.