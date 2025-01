Unfall in Esslingen: Rote Ampel missachtet – 40.000 Euro bei Zusammenstoß

1 Der Unfallverursacher musste von einem Rettungswagen versorgt werden. (Symbolfoto) Foto: IMAGO//Fotostand/Reiss

In Esslingen hat am Freitagvormittag ein 58-Jähriger eine rote Ampel missachtet und so einen schadensträchtigen Unfall verursacht. Er musste zudem verletzt in eine Klinik gebracht werden.











Am Freitagvormittag hat sich in der Pliensauvorstadt in Esslingen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Gegen 10 Uhr ist ein 58-jähriger Fahrer eines Dacia auf der Brückenstraße in Richtung Stuttgarter Straße gefahren.

Dort hat er das Rotlicht der Ampel missachtet und ist mit dem Mercedes eines 73-Jährigen zusammengestoßen, der nach links in die Innenstadt abbiegen wollte. Der Unfallverursacher wurde verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Fahrer des Mercedes wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war zur Unterstützung im Einsatz. Gegen 11.30 Uhr war die Unfallstelle wieder frei.