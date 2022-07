Unfall in Esslingen

1 Der Rettungsdienst brachte den Rollerfahrer in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: dpa

Offenbar weil er sich erschreckt hat, ist ein Rollerfahrer auf den Gehweg geraten, gegen einen Mülleimer gefahren und gestürzt. Er wurde schwer verletzt.















Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen schwer verletzt hat sich ein Rollerfahrer am Montagnachmittag bei einem Sturz auf der Weilstraße in Esslingen. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 63-jährige Rollerfahrer gegen 14.45 Uhr auf der Straße in Richtung Pliensauvorstadt einen vorausfahrenden Traktor überholen. Dessen 62 Jahre alter Fahrer hatte nach den Angaben verkehrsbedingt abbremsen müssen und scherte auf seiner Fahrspur leicht nach links aus.

Rollerfahrer erschreckt sich

Hierdurch erschrak der Rollerfahrer offenbar und geriet auf den linken Gehweg. Dort prallte er gegen einen Mülleimer und stürzte. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge war es nicht gekommen. Der Rettungsdienst brachte den 63-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Schaden an seinem Roller beläuft sich auf rund 250 Euro, schätzt die Polizei.