Unfall in Esslingen: Rettungswagen kollidiert auf Adenauerbrücke mit Auto – ein Verletzter

Ein Rettungswagen ist am Samstag in Esslingen mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurde eine Person verletzt. Die Strecke war zeitweise gesperrt.











Zu einem Unfall mit einem Rettungswagen ist es am Samstagnachmittag auf der Adenauerbrücke in Esslingen gekommen.

Wie ein Sprecher der Polizei berichtet, war ein Rettungswagen von Esslingen aus kommend in Richtung Deizisau unterwegs. In Höhe der Kreuzung Hammerschmiede wollte er nach links abbiegen. Dabei stieß der Wagen mit einem anderen Auto zusammen. Bei dem Unfall wurde eine Person leicht verletzt.

Wie die Polizei berichtet, befand sich der Rettungswagen zum Zeitpunkt des Unfalls nicht im Einsatz.

Der Rettungswagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Laut Angaben der Polizei verlor das Fahrzeug Betriebsflüssigkeit, weshalb der Bereich für die Dauer der Reinigungsarbeiten gesperrt werden musste. Es kam kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.