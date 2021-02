Rentnerin stürzt an Bahnhof – Bus überrollt ihren Fuß

Unfall in Esslingen

1 Die 85-Jährige überquerte den Bahnhofsplatz in Esslingen, als sie mit einem vorbeifahrenden Bus kollidierte. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcel Kusch

Eine 85-Jährige ist am Montagabend am Zentralen Omnibusbahnhof in Esslingen mit einem vorbeifahrenden Bus kollidiert und gestürzt. Dabei geriet ihr Fuß unter das Vorderrad des Linienbusses.

Esslingen - Eine Seniorin ist am Montagabend beim Überqueren des Bahnhofsplatzes in Esslingen gegen einen fahrenden Bus gelaufen, gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Die 85-Jährige musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden, teilte die Polizei mit.

Laut den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei, wollte die 85-Jährige um kurz nach 18 Uhr den Bahnhofsplatz am Zentralen Omnibusbahnhof überqueren. Hierbei lief sie auf Höhe des Fahrerfensters gegen die linke Seite eines vorbeifahrenden Gelenkbusses. Die Seniorin stürzte durch die Kollision und geriet mit einem Fuß unter das Vorderrad des Busses. Der Rettungsdienst brachte sie zur stationären Behandlung in eine Klinik.