1 Beim Abbiegevorgang übersah ein Mercedesfahrer eine Radfahrerin und es kam zu einem schweren Unfall (Symbolfoto): Foto: picture alliance/dpa/Sven Hoppe

Ein 69-jähriger Mercedes-Fahrer hat gestern eine Radfahrerin übersehen. Die Frau wurde auf die Motorhaube genommen und stürzte. Sie wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Esslingen - Eine 29-jährige Rennradfahrerin zog sich am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr auf der Schorndorfer Straße in Esslingen schwere Verletzungen zu. Der 69-jährige Unfallverursacher fuhr mit seiner Mercedes A-Klasse auf der Schorndorfer Straße in Fahrtrichtung Oberhof. Auf Höhe der Realschule Oberesslingen wollte er nach links auf ein Grundstück abbiegen. Dabei verzichtete ein entgegenkommendes Auto auf seine Vorfahrt – der Fahrer signalisierte dem 69-Jährigen durch Abbremsen und Handzeichen, das er abbiegen könne. Der Mercedes-Fahrer übersah dann allerdings die Rennradfahrerin, die auf dem parallel zur Schorndorfer Straße verlaufendem Radweg in Richtung Innenstadt fuhr. Die 29-Jährige prallte mit voller Wucht auf die Motorhaube und landete auf dem Asphalt. Der Rettungsdienst brachte die Frau mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Obendrein stürzte auch ein hinter ihr fahrender 37-jähriger Rennradfahrer, der noch rechtzeitig abbremsen konnte, sich aber dabei leicht verletzte. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 2.500 Euro.