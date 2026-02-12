Unfall in Esslingen: Radfahrerin von Auto erfasst – 56-Jährige in Klinik gebracht

1 Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: imago images/onw-images

In Esslingen ist am Donnerstagmorgen eine 56-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Sie wurde in eine Klinik gebracht.











﻿In Esslingen (Kreis Esslingen) hat sich am Donnerstagmorgen kurz vor 7.30 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Autofahrer wollte mit seinem Opel aus dem Kleistweg in die Wielandstraße einbiegen und übersah dabei offenbar eine vorfahrtsberechtigte 56-jährige Radfahrerin. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau auf den Wagen aufgeladen und verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der Rettungsdienst versorgte die 56-Jährige zunächst vor Ort und brachte sie anschließend in eine Klinik. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 4.500 Euro.