Unfall in Esslingen: Radfahrerin von Auto angefahren – 60-Jährige verletzt

In Esslingen hat am Mittwoch ein Autofahrer eine 60 Jahre alte Fahrradfahrerin übersehen und angefahren. Die Frau wurde leicht verletzt.











Bei einem Unfall am Mittwochnachmittag in Esslingen hat eine 60-jährige Radfahrerin leichte Verletzungen erlitten. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 15.10 Uhr an der Kreuzung Reutlinger Straße mit der Hindenburgstraße.

Demnach hart ein 61-jähriger VW-Fahrer die Frau übersehen, als sie von rechts kommend die Kreuzung überqueren wollte. Der Mann wollte mit seinem Wagen ebenfalls über die Kreuzung fahren und nahm der Radlerin dabei die Vorfahrt.

Die Radfahrerin stürzte nach dem Zusammenstoß. Sie wurde durch den Aufprall verletzt, nach bisherigen Erkenntnissen leicht. An dem VW sowie am Fahrrad entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.