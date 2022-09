Unfall in Esslingen

1 Die verletzte Fahrradfahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/Uli Deck

In Esslingen stießen am Dienstag ein Fahrrad und ein Auto in der Plochinger Straße zusammen. Die 51-jährige Autofahrerin hatte die Fahrradfahrerin übersehen.















Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Esslingen erlitten. Eine 51-jährige Autofahrerin war laut Polizeiangaben gegen 17.20 Uhr von einer Grundstücksausfahrt herkommend auf die Plochinger Straße eingefahren. Hierbei übersah sie die von links kommende, 28 Jahre alte Radlerin, die in Richtung Stadtmitte unterwegs war.

Durch die Kollision mit dem Auto stürzte die Radfahrerin zu Boden und verletzte sich. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt rund 1.000 Euro.