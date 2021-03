1 Die Radfahrerin wurde anschließend vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/Kirsten Neumann

Eine 23-jährige Radfahrerin zog sich bei einer Kollision mit einem Pkw in Esslingen am Donnerstagvormittag leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer hatte die Vorfahrt missachtet.

Esslingen - Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in Esslingen erlitten. Ein 40 Jahre alter Mann war gegen 11.10 Uhr mit einem Auto auf der Reutlinger Straße unterwegs. An der Kreuzung mit der Hindenburgstraße kam es zur Kollision mit der vorfahrtsberechtigten, 23-jährigen Radlerin. Hierbei stürzte die Frau zu Boden und verletzte sich. Der Rettungsdienst brachte sie vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf mehrere hundert Euro.