Am Mittwochnachmittag hat in Esslingen ein abbiegendes Auto einen Fahrradfahrer erfasst. Der 73 Jahre alte Radfahrer wurde dadurch leicht verletzt, musste offenbar aber nicht behandelt werden.















In der Lenzhalde in Esslingen kam es am Mittwochnachmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrrad. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 78-Jährige gegen 16.40 Uhr von der Lenzhalde nach links in den Sommerweg abbiegen. Dabei übersah sie jedoch einen entgegenkommenden 73-Jährigen auf seinem Rad, der weiter geradeaus in Richtung Flandernstraße fahren wollte. In der Folge erfasste die Frau den Mann mit ihrem Auto. Dieser wurde durch die Kollision leicht verletzt, musste aber nicht an der Unfallstelle medizinisch versorgt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 1500 Euro.