Unfall in Esslingen: Radfahrer wird von Auto angefahren und schwer verletzt

1 Der Rettungsdienst brachte den Radfahrer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Michael Bihlmayer

Bei einem Unfall in Esslingen ist am Sonntag ein 35-Jähriger schwer verletzt worden. Er war mit seinem Fahrrad auf der Weilstraße unterwegs, als er von einem Abbiegenden Auto angefahren wurde.











Ein 42-Jähriger hat am Sonntag gegen 14.45 Uhr in der Weilstraße in Esslingen einen Unfall verursacht, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Autofahrer in Richtung Pliensauvorstadt und wollte beim Parkplatz der Sporthalle Weil in einen Feldweg abbiegen.

Dabei übersah er offenbar den 35-Jährigen, der ihm auf einem Rad entgegenkam. Radfahrer und Auto stießen zusammen und der 35-Jährige stürzte auf die Straße, wobei er schwer verletzt wurde. Der Rettungsdienst transportierte ihn in eine Klinik, dort musste er stationär aufgenommen werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 3500 Euro.