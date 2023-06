Unfall in Esslingen

1 Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Bei einem Unfall in der Nacht auf Donnerstag hat sich in Esslingen ein 30-jähriger Fahrradfahrer verletzt. Der Mann wurde von einem Bordstein abgewiesen und fuhr gegen ein Verkehrszeichen.















In der Hohenheimer Straße in Esslingen ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Fahrradfahrer gestürzt. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilt, war der Mann gegen ein Verkehrszeichen gefahren.

Den Angaben zufolge fuhr der Mann auf der Hohenheimer Straße in Richtung Stadtmitte. In der Kurve zur Champagnestraße stieß ein Reifen seines Fahrrads dann gegen den rechten Bordstein. Von dort wurde er nach links abgewiesen, überfuhr eine Verkehrsinsel und prallte schließlich gegen ein Schild.

30-Jähriger muss in Klinik behandelt werden

Er stürzte und wurde dabei verletzt, ersten Erkenntnissen zufolge aber nur leicht. Dennoch musste er noch an der Unfallstelle erstversorgt werden, bevor der Rettungsdienst ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus brachte.

Die Polizei schätzt den Schaden an Fahrrad und Verkehrszeichen auf insgesamt 400 Euro.