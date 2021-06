1 Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/Friso Gentsch

Schwere Verletzungen zog sich ein 28-jähriger Radfahrer am Donnerstagabend in der Esslinger Pliensauvorstadt zu. Der Mann war mit einem geparkten Auto kollidiert.

Esslingen - Mit wohl schweren Verletzungen musste ein Radfahrer nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in der Pliensauvorstadt in Esslingen vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Der 28-jährige Radler befuhr laut Polizei gegen 18.40 Uhr die Spitalsteige abwärts und bog nach rechts in die Hohe Straße ab. Dabei kollidierte er mit der Front eines dort ordnungsgemäß geparkten Nissan Navara. Insgesamt entstand Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro.