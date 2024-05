Unfall in Esslingen: Radfahrer im Kreisverkehr von Transporter angefahren

1 Der Radfahrer wurde bei dem Unfall verletzt. (Symbolfoto) Foto: dpa/Stefan Puchner

In Esslingen ist am Dienstagmorgen ein Radfahrer angefahren und verletzt worden. Ein 29-Jähriger fuhr mit seinem Transporter in einen Kreisverkehr und übersah den Radler dabei offenbar.











Am Dienstagmorgen ist in Esslingen ein 56 Jahre alter Radfahrer von einem Transporter angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei berichtet musste er an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt, aber nicht in eine Klinik gebracht werden.

Der Mann fuhr gegen 6.50 Uhr im Kreisverkehr an der Kreuzung der Kirchackerstraße mit der Rotenackerstraße, als ein 29-Jähriger mit seinem Mercedes-Transporter ebenfalls in den Kreisverkehr einfuhr. Dabei fuhr er den Radler an und dieser kam zu Fall. Den Schaden an Transporter und Fahrrad schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro.