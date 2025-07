Unfall in Esslingen: Radfahrer bleibt an Passanten hängen und stürzt

1 Der Rettungsdienst brachte den 57-Jährigen in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Steffen Schellhorn

In Esslingen hat sich am Donnerstag ein Radfahrer verletzt, weil er an der Kleidung eines Fußgängers hängen blieb und stürzte. Der Mann musste in eine Klinik gebracht werden.











Ein 57-jähriger Radfahrer hat sich am Donnerstagnachmittag in Esslingen bei einem Sturz verletzt. Der Unfall passierte nach Polizeiangaben gegen 16.20 Uhr auf dem Radweg am Ende der Fleischmannstraße.

Demzufolge wollte der Mann an einer Fußgängergruppe vorbeifahren. Dabei blieb er an der Kleidung einer Person hängen, verlor das Gleichgewicht und stürzte. Der Radfahrer verletzte sich beim Sturz zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Weitere Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.