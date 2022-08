1 Der verletzte Fahrradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marcel Kusch

In Esslingen stießen am Samstag ein Fahrrad und ein Auto in der Fleischmannstraße zusammen. Der Radfahrer hatte die Vorfahrt des Wagens missachtet.















In Esslingen kam es am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr zu einem Zusammenstoß von einem Fahrradfahrer und einem Auto. Wie die Polizei bekannt gab, war der 60-jährige Radfahrer in der Fleischmannstraße in Richtung Bahnhofsplatz unterwegs. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 28-jährigen Autofahrers, der zeitgleich mit seinem Wagen aus der Kollwitzstraße in die Fleischmannstraße fahren wollte. Es kam zu einem Zusammenstoß und der Radfahrer stürzte. Er trug keinen Helm und wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte den Mann vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 600 Euro.