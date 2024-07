Unfall in Esslingen: Polizei sucht nach Zusammenstoß auf Adenauerbrücke nach Zeugen

Unfall in Esslingen

1 Nach Angaben der Polizei ist noch unklar, welcher der Unfallbeteiligten an der Ampel Grün hatte. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / Stefan Puchner/dpa/Stefan Puchner

Auf der Adenauerbrücke in Esslingen sind am Dienstag zwei Autos zusammengestoßen. Weil unklar ist, wer an der Ampelkreuzung zum Unfallzeitpunkt Grün hatte, bittet die Polizei um Zeugenhinweise.











Link kopiert

Auf der Adenauerbrücke sind an der Anschlussstelle zur B10 am Dienstag zwei Autos zusammengestoßen. Die Polizei ermittelt nun, wer der Beteiligten an der Kreuzung Grün hatte und bittet dafür um Zeugenhinweise.

Gegen 14.30 Uhr waren ein 53-Jähriger und ein 77-Jähriger mit ihren Autos zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 53-Jährige geradeaus in Richtung Berkheim über die Brücke und ordnete sich dann nach links ein, um in Richtung Sirnau abzubiegen. Als er auf der Kreuzung war, kam es zur Kollision mit dem Mercedes des 77-Jährigen, der von der B10 kommend nach links in Richtung Berkheim abgebogen war. Die Fahrer blieben offenbar unverletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 7000 Euro. Hinweise zur Ampelschaltung werden unter der Telefonnummer 07 11 / 39 90 33 0 erbeten.