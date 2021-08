Unfall in Esslingen

1 Die Feuerwehr musste die Unfallstelle aufwendig räumen (Symbolbild). Foto: dpa/Jan-Philipp Strobel

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag in Esslingen, wurde eine Ampel von einem Pkw so stark beschädigt, dass sie drohte auf die Straße zu kippen. Die Ampel wurde abgesägt.

Esslingen - Noch unklar ist die Ursache des Verkehrsunfalls, der sich am Montagmittag auf der Stettener Straße in Esslingen ereignet hat. Laut Angaben der Polizei war eine 54-jährige Autofahrerin gegen 13:40 Uhr mit ihrem Mercedes in Richtung Stetten unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung Langer Weg kam sie mit dem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen eine Ampel.

Die 54-Jährige wurde mit Verletzungen unbekannten Ausmaßes vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Auch die Feuerwehr kam zum Einsatz. Durch den Aufprall war die Ampel in Schräglage geraten und drohte auf die Straße zu kippen. Um das zu verhindern musste die Ampel abgesägt werden. Ein im Gefahrenbereich geparkter Pkw wurde dafür zunächst durch einen Abschleppdienst versetzt. Die Stettener Straße, die im Bereich der Unfallstelle durch ausgelaufene Betriebsmittel verunreinigt war, war während der Räumungs- und Reinigungsarbeiten zeitweise voll gesperrt und bis 15:45 Uhr nur teilweise befahrbar. Nach Schätzungen der Polizei beläuft sich der Schaden auf rund 17.500 Euro.