Bei einem Sturz mit einem Mountainbike hat sich ein 23-Jähriger am Montagmittag in Esslingen leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Gegen 12 Uhr war der Fahrradfahrer auf der Mülbergstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Auf Höhe der Ebershaldenstraße wollte der junge Mann auf den Gehweg auffahren, wobei er zu Boden stürzte. Zur Behandlung seiner Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Mountainbike entstand laut Polizei nur ein kleiner Schaden.