Unfall in Esslingen

1 Rettungsdienst und Notarzt versorgten den schwer verletzten Mountainbiker. (Symbolbild) Foto: dpa/Andreas Gebert

Ein 52-jähriger Biker ist am Mittwochabend auf einem Mountainbike-Trail in Esslingen schwer gestürzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.















Bei einem Sturz mit seinem Mountainbike hat sich ein 52-Jähriger am Mittwoch gegen 19 Uhr in Esslingen schwer verletzt. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge fuhr der Mann auf einem Mountainbike-Trail in einem Waldstück im Bereich der Römerstraße über eine Baumwurzel und kam dadurch zu Fall.

Bergwacht unterstützt bei Bergung des Mannes

Wegen des unwegsamen Geländes unterstützte die Bergwacht mit mehreren Fahrzeugen bei der Suche nach der Unfallstelle und der Bergung des Mannes. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Biker nach erstmedizinischer Versorgung durch den Notarzt und Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.