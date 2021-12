Unfall in Esslingen

1 Der Fahrer des Motorrollers wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Foto: picture alliance/dpa/Boris Roessler

Ein 38-jähriger Mann hat am Dienstagvormittag in Esslingen beim Rückwärtsfahren einen stehenden Motorrollerfahrer übersehen. Er streifte ihn und zog ihn ein Stück mit.















Esslingen - Am Dienstagvormittag ist in Esslingen ein 44-jähriger Motorrollerfahrer auf dem Ottilienplatz angefahren worden. Ein 38-jähriger Autofahrer hatte den Motorrollerfahrer beim Rückwärtsfahren übersehen. Er streifte ihn mit seinem Auto, sodass der Mann mitsamt des Rollers zu Boden stürzte und mitgeschoben wurde. Nach Angaben der Polizei stoppte der Autofahrer erst, als er die Schreie des Gestürzten bemerkte. Der 44-Jährige musste anschließend mit dem Rettungswagen verletzt in eine Klinik gebracht werden.