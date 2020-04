1 Der Motorradfahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Foto: Pixabay/geralt

Ein 51-jähriger Motorradfahrer ist am Montagabend bei dem Versuch, einem ausscherenden Auto auszuweichen, gestürzt. Dabei verletzte er sich leicht.

Esslingen - Durch den fatalen Fahrstreifenwechsel einer Autofahrerin ist ein Motorradfahrer am Montagabend in Esslingen gestürzt. Die 39-Jährige war mit ihrem Auto gegen 18.20 Uhr auf der Weilstraße in Richtung Pliensauvorstadt unterwegs. Vor der Einmündung in die K 1271 ordnete sie sich zunächst auf dem Linksabbiegestreifen in Richtung Mettingen ein und hielt etwa 50 Meter vor der Ampel an. Ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten, wechselte die Fahrerin nach rechts auf die Geradeausspur und übersah den dort fahrenden 51 Jahre alten Motorradfahrer. Der Mann versuchte, dem Auto auszuweichen – dabei stürzte er. Seine Maschine schlitterte im Anschluss gegen den Pkw, hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu, die vom Rettungsdienst vor Ort versorgt wurden. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen versorgt werden.