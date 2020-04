9 An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden. Foto: /SDMG / Böhmler

An der Kreuzung der Wielandstraße mit der Hirschlandstraße in Esslingen ist ein Lkw-Fahrer der Abbiegespur nicht gefolgt und stattdessen geradeaus gefahren. Dabei kollidierte er mit einem Motorradfahrer. Dieser verletzte sich bei dem Unfall.

Esslingen - Ein Motorradfahrer ist am Montagvormittag bei einem Unfall an der Ampelkreuzung Wielandstraße/ Hirschlandstraße verletzt worden. Kurz vor 12 Uhr befuhr ein 43-jähriger Mann mit seinem LKW die Rotenackerstraße in Richtung Wielandstraße. Im Bereich der Kreuzung ordnete er sich auf die Rechtsabbiegespur ein, bei der die Ampel Grün zeigte. Am Ende der Abbiegespur folgte der Mann jedoch nicht der vorgesehenen Fahrtrichtung, sondern fuhr geradeaus in Richtung Hirschlandstraße weiter. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden 41-jährigen Motorradfahrer, der ordnungsgemäß bei Grün in die Kreuzung eingefahren war, um nach links abzubiegen. Dieser wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst in eine Klinik transportiert werden musste. Seine Maschine wurde von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro.