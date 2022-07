1 Am Motorrad entstand Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro, schätzt die Polizei. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein 60-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwoch in Esslingen von seine Maschine gestürzt. Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus.















Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag in der Palmenwaldstraße in Esslingen hat sich ein Motorradfahrer schwer verletzt. Der 60-Jährige war dort laut Polizei gegen 10.20 Uhr unterwegs, als ein vorausfahrender 51-Jähriger mit seinem Lastenfahrrad wohl unvermittelt und ohne Handzeichen zu geben nach links in die Brühlkanalstraße abgebogen sein soll.

Biker stürzt von seiner Maschine

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete der Motorradfahrer eine Vollbremsung ein und stürzte. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. An seiner Maschine entstand Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro, schätzt die Polizei.