1 B In der Otto-Bayer-Straße wurde bei einem Verkehrsunfall am Freitag ein 28-Jähriger Motorradfahrer verletzt. (Symbolfoto) Foto: imago images/Fotostand/Fotostand / Reiss via www.imago-images.de

Bei einem Unfall am Freitagmittag wurde ein 28-jähriger Motorradfahrer verletzt. Zudem entstand ein Schaden von etwa 7000 Euro.

Esslingen - (ES) Am Freitagmittag kam es in Esslingen zu einem Verkehrsunfall in der Otto-Bayer-Straße. Wie die Polizei bekannt gab, wurde dabei ein 28 Jahre alter Motorradfahrer leicht verletzt. Ein 25-Jähriger wollte gegen 12.20 Uhr mit seinem Mercedes aus einem Grundstück nach links in die Straße einfahren. Dabei übersah er den Biker, offenbar aufgrund von parkenden Autos. Trotz eines Ausweichversuchs kollidierten die Fahrzeuge und der Motorradfahrer wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte den jungen Mann zur ambulanten Behandlung vorsorglich in eine Klinik. An den Fahrzeugen entstand 7000 Euro schwerer Schaden.