1 Der Unfall ereignete sich in der Emil-Kessler-Straße in Esslingen (Symbolbild) . Foto: picture alliance / Stefan Puchne/Stefan Puchner

Am späten Dienstagabend ist ein 37-jähriger Motorradfahrer in Esslingen gestürzt. Wie schwer er verletzt wurde ist noch unklar.















Ein 37-jährige Motorradfahrer wollte am späten Dienstagabend gegen 23.10 Uhr von einem Parkplatz in die Emil-Kessler-Straße in Esslingen fahren. Dabei bemerkte er laut Polizeiangaben ein von links kommendes, vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug und bremste auf der feuchten Straße. Der 37-Jährige stürzte dabei zu Boden und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie schwer seine Verletzungen sind, ist noch unklar. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.