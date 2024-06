Unfall in Esslingen: Motorradfahrer fährt auf Auto auf und verletzt sich

Unfall in Esslingen

1 Der Rettungsdienst brachte den 18-Jährigen in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: Eibner-Pressefoto/Deutzmann

In Esslingen hat sich am Dienstagabend ein 18-Jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall verletzt. Er war bei Rüdern auf ein Auto aufgefahren, dessen Fahrerin nach links abbiegen wollte und dafür bremste.











Link kopiert

Ein 18-Jähriger hat am Dienstag in Esslingen einen Unfall verursacht und sich dabei verletzt. Nach Angaben der Polizei waren mutmaßlich Unaufmerksamkeit und ein zu geringer Sicherheitsabstand die Ursachen des Unfalls.

Der Mann fuhr am Abend auf der Maienwalterstraße in Richtung Rüdern. Vor ihm fuhr dabei eine 55-Jährige in ihrem Dacia, die nach links abbiegen wollte. Sie blinkte und bremste, dennoch fuhr der 18-Jährige auf das Heck ihres Wagens auf und stürzte.

Der Rettungsdienst kümmerte sich an der Unfallstelle um den Biker, bevor er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Ersten Informationen nach waren seine Verletzungen leicht. Den Schaden am Auto und der Kawasaki des 18-Jährigen schätzt die Polizei auf 3500 Euro.