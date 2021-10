6 Die Polizei musste am Samstagmittag in Mettingen nach einem schweren Unfall mit verletztem Motorradfahrer die Obertürkheimer Straße sperren. Foto: SDMG/SDMG / Boehmler

Ein 53-jähriger Pkw-Fahrer hat in Mettingen bei der Ausfahrt aus einem Parkplatz offenbar einen Motorradfahrer übersehen. Dadurch kam es zum Zusammenprall, bei dem der Motorradfahrer schwer verletzt wurde.















Esslingen - Am Samstagnachmittag wurde in Esslingen ein Motorradfahrer bei einem Unfall ersten Erkenntnissen nach schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, wollte ein Pkw-Fahrer gegen 14 Uhr vom Parkplatz eines Einkaufmarktes nach links in die Obertürkheimer Straße abbiegen. Dabei übersah offenbar den 53-Jährigen auf seinem Motorrad, der ebenfalls in Richtung Stadtzentrum unterwegs war. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch das Motorrad noch auf einen geparkten Wagen geschleudert wurde. Der Biker musste mit zahlreichen Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden, der 53-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Für die Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn musste die Straße gesperrt werden, der Verkehr wurde entsprechend umgeleitet. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von etwa 9500 Euro.