Unfall in Esslingen

1 Den Schaden am Moped schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein 17-Jähriger hat am Mittwochmorgen in Esslingen bei einer Vollbremsung die Kontrolle über sein Moped verloren und ist gestürzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik.















Link kopiert

Ein Jugendlicher ist am Mittwochmorgen in der Aufstiegsstraße in Esslingen von seinem Moped gestürzt und hat sich ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zugezogen. Laut Polizei bemerkte der 17-Jährige gegen 7.50 Uhr auf einer Landstraße von Nellingen herkommend zu spät, dass sich im Kurvenbereich der Verkehr stockte. Der Jugendliche bremste stark, woraufhin sein Hinterrad wegrutschte und er die Kontrolle über das Zweirad verlor.

Zeugen kümmern sich um verletzten 17-Jährigen

Beim Sturz auf die Fahrbahn erlitt der junge Mann mehrere Verletzungen. Zeugen kümmerten sich nach den Angaben bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den 17-Jährigen. Der Jugendliche wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Den Schaden an seinem Moped schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro.