Unfall in Esslingen

1 Eine Fahrerin hat die Vorfahrt eines Einsatzwagens nicht beachtet. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Weil sie ein an einer roten Ampel abbiegendes Einsatzfahrzeug nicht beachtet hat, hat eine Fahrerin in Esslingen einen Unfall verursacht. Der Schaden beträgt etwa 7.000 Euro.

Esslingen - Zu einem Verkehrsunfall mit einem Einsatzwagen der Polizei ist es am Montagabend in Esslingen gekommen. Das Polizeifahrzeug war um 18.45 Uhr mit eingeschaltetem Martinshorn auf der Berliner Straße unterwegs. Der Fahrer wollte, laut Polizeibericht, bei Rot nach links in die Mettinger Straße abbiegen.

Hierbei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Opel Corsa einer 27 Jahre alten Frau, die von der Augustinerstraße kommend in Richtung Bahnhof unterwegs war. Das Fahrzeug der Frau prallte frontal gegen die rechte Seite des Streifenwagens. Der Opel war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt etwa 7.000 Euro.